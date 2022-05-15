Если бы украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra не победил на конкурсе Евровидение-2022, то общая картина произошедшего со страной в последнее время была бы неполной. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про „Азовсталь“. Европа аплодирует стоя. Занавес», — написала дипломат.

Украинский ансамбль Kalush Orchestra в финальной части конкурса набрал 631 балл и одержал победу. Музыканты исполнили композицию под названием Stefania.

Второе место заняла команда из Великобритании, набравшая 466 голосов. Замкнула тройку лидеров Испания с суммой 459 баллов.