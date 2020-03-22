Два землетрясения произошло в Хорватии

В Хорватии произошло два землетрясения магнитудой 5 и 5,3. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр более мощного землетрясения находился в шести километрах от хорватской столицы Загреба. В городе живут более 800 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Второе землетрясение произошло в пяти километрах от города Кашина Загребского района.

В субботу, 21 марта, немного потрясло Грецию. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в периферии Эпир. Эпицентр находился в 11 километрах от города Парга и в 47 километрах от города Янина. Землетрясение почувствовали в Афинах, хотя греческая столица находится далеко от эпицентра.