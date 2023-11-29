Мир 29 ноября 2023, 11:44 Американский конвертоплан рухнул в районе островов Якусима Конвертоплан Osprey ВМС США разбился в Японии Joseph Ceriales/Keystone Press Agency/globallookpress

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В районе префектуры Каносима в Японии потерпел крушение конвертоплан Osprey Военно-морских сил США. На борту находились восемь человек, сообщил RT.

Летательный аппарат — винтокрыл затонул в море вблизи островов Якусима. Береговая охрана Японии подтвердила местным СМИ факт аварии. К месту крушения Osprey отправили патрульные катера и самолеты. На борту находились восемь человек, об их судьбе ничего не известно.

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Конвертоплан, по информации телеканала NHK, принадлежал американской авиабазе Yokota в Токио. Спустя примерно два часа после крушения, в 16:00 (10:00 по московскому времени), вертолет заметил с неба нечто похожее на обломки. Ассоциация рыболовства Якусимы заявила об обнаружении трех человек.

Военный самолет США 10 ноября потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Командование USEUCOM заявило, что авария не связана с действиями других стран.