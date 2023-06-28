Мир 28 июня 2023, 01:57 Два связанных с Пригожиным самолета вылетели из Минска в Москву и Петербург Flightradar24: из Минска в Москву и Петербург вылетели самолеты, связанные с Пригожиным Freepik

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В ночь на 28 июня из Минска вылетели два самолета, которые связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Один борт направился в Москву, другой — в Санкт-Петербург. Эта информация доступна на портале Flightradar24.

Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел из столицы Белоруссии и направился в сторону Москвы. Предположительно, на этом самолете передвигается Пригожин.

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Этот борт в определенный момент времени был самым отслеживаемым на сервисе Flightradar24, за передвижениями самолета следили более четырех тысяч человек.

Второе судно, которое также связывают с основателем «Группы Вагнера», Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878 вылетело из Минска в сторону Санкт-Петербурга. За бортом следили две тысячи человек. По данным сервиса, самолет сел в Северной столице России в 00:02 28 июня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что 27 июня Пригожин прилетел в страну. Основатель ЧВК передвигается на собственных самолетах.