Мир 12 ноября 2022, 00:11 Два судна с выключенными датчиками заметили перед взрывами около «Северных потоков» — СМИ Wired: неизвестные судна видели у «Северных потоков» перед диверсий РИА «Новости»

Читать 360tv в

В дни перед взрывами на трубопроводах «Северный поток» в этом районе были обнаружены два неизвестных судна с выключенными датчиками. Об этом сообщила аналитическая компания SpaceKnow, написало издание Wired.

По словам аналитиков, два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах. Глава компании Джерри Яворницки отметил, что у них были выключены системы, которые передают сигнал о местоположении.

Реклама

«То есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о местонахождении», — отметил он.

Реклама

После анализа архива спутниковых снимков за 90 дней SpaceKnow зафиксировала 25 проходящих в этом районе судов. У 23 из них системы опознавания были включены. Полученную информацию аналитики передали НАТО.

Ранее оператор «Северных потоков» Nord Stream AG накануне получил разрешение на проведение расследований повреждений на газопроводах после диверсии. Оператор газопроводов ранее уже обследовал место взрыва первой нитки в экономической зоне Швеции.