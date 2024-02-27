Мир 27 февраля 2024, 19:14 Байден обвинил Трампа в желании вернуть США в прошлое Байден: Трамп при победе на выборах захочет вернуть США в прошлое IMAGO / Kyle Mazza / Global Look Press

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Республиканец Дональд Трамп при условии победы на президентских выборах в 2024 году, постарается вернуть США в прошлое. Такое мнение высказал его оппонент от демократов, действующий глава государства Джо Байден, сообщил «Прайм».

Также Байден прокомментировал беспокойство американцев из-за его возраста, обратив внимание, что Трамп не сильно младше его.

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«Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое», — сказал Байден.

Байдена избрали 46-м президентом США, когда его было 78 лет. Сейчас ему 81 год, несмотря на этот факт, политик планирует переизбираться на новый срок.

Ранее Трамп усомнился, что Байден будет в состоянии «дотянуть» до начала выборов в США, которые намечены на осень.