Два ребенка умерли от гепатита неизвестного происхождения в Испании

В Испании два ребенка скончались от гепатита неизвестного происхождения. Дети умерли после пересадки печени, сообщила газета El Pais.

Врачам не удалось спасти мальчика шести лет и 15-месячного ребенка. Они умерли в течение суток после операции. Их смерти стали первыми с того момента, как в стране зафиксировали это заболевание.

Еще одна маленькая пациентка — трехлетняя девочка из Арагона — перенесла вынужденную трансплантацию хорошо.

Минздрав Испании отметил, что в стране выявили уже 46 случаев этого вида гепатита. Эпидемиологической связи между ними нет. Симптомы у заболевших проявлялись в период со 2 января по 2 июля.

По данным ведомства, пока «число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей и трансплантатов, наблюдаемых в этом предупреждении, находится в пределах ожидаемого». Свою оценку специалисты основывали на данных за предыдущие годы.

В Европе на конец июля зарегистрировали 507 случаев заболевания в 21 стране. Больше всего заболевших — в США, где гепатит неизвестного происхождения подтвердили у 354 пациентов.