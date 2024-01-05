Мир 05 января 2024, 09:45 Два поезда столкнулись в Индонезии, есть погибшие CNA: в Индонезии столкнулись два поезда, три человека погибли Septianjar Muharam / Global Look Press

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Три человека погибли и по меньшей мере 28 получили ранения в результате столкновения двух поездов с последующим сходом вагонов с рельсов на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство CNA со ссылкой на местные власти.

Крушение произошло около 06:00 утра (02:00 по московскому времени) возле Чикаленгка. По словам представителя железнодорожного оператора PT KAI, одним из погибших оказался стюард. Личности других жертв устанавливают.

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В момент ЧП в одном из поездов находились 287 пассажиров, в другом — 191. Всех людей эвакуировали, а пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Индии при столкновении двух поездов с рельсов сошли три вагона, погибли 10 человек. В Пакистане в результате аварии на железной дороге и схода 10 вагонов погибли 30 человек.