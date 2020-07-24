Два памятника Христофору Колумбу демонтировали в Чикаго

Такое распоряжение дали местные власти. Руководство города пошло на этот шаг, поскольку вандалы время от времени интересовались этими памятниками. Монументы убирают до «консультаций с заинтересованными сторонами», заявили в офисе мэра.

Для сноса памятников пригнали тяжелую технику.

Демонтаж объектов прошел под аплодисменты небольших групп местных жителей. Пока что точно неизвестно, куда именно потом привезут статую.

Ранее протестующие уже несколько раз пытались снести монументы в рамках акций против расизма в США.

Во всем мире на фоне протестов недовольные сносят памятники тем, кто «причастен» к работорговле или не осуждал ее. Монументы Колумбу уже разрушили в Майами, Ричмонде, Сент-Поле и Бостоне. А в Балтиморе штата Мэриленд памятник первооткрывателю Америки утопили.