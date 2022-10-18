Два киргизских банка перестали обслуживать карты «Мир» | 360°

Мир 18 октября 2022, 11:45 Два киргизских банка перестали обслуживать карты «Мир» СМИ: киргизские Доскредобанк и Бакай-банк приостановили обслуживание карт «Мир» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киргизские коммерческие Доскредобанк и Бакай-банк объявили о приостановке проведения операций с российскими картами «Мир». Об этом сообщил ТАСС.

«Обслуживание карт „Мир“, к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка», — заявила представитель Бакай-банка, добавив, что действие запрета «будет долгим».

Реклама

На официальном сайте Доскредобанка также рассказали о приостановке обслуживания карты «Мир». В организации заявили, что о возобновлении обслуживания клиенты «будут оповещены дополнительно».

Реклама

До этого карты «Мир» перестал обслуживать киргизский банк «Компаньон».

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге рассказала, что Центробанк страны хочет использовать российскую платежную систему «Мир». Об этом уже сообщал министр транспорта страны Бандула Гунавардана. Предполагается, что российский Национальный инвестиционно-промышленный банк наладит сотрудничество с People’s Bank.