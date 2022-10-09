Систему «Мир» могут одобрить на Шри-Ланке | 360°

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Систему «Мир» могут одобрить на Шри-Ланке

Посол Шри-Ланки Лиянаге: центробанк страны рассматривает использование системы «Мир»

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Центробанк Шри-Ланки рассматривает вопрос об использовании российской национальной платежной системы «Мир». Об этом РИА «Новости» рассказала посол страны в России Джанита Лиянаге.

«Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время [российский] Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People’s Bank», — пояснила она.

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People’s Bank — второй крупнейший банк Шри-Ланки. Сотрудничество двух банков позволит россиянам использовать его карты на Шри-Ланке. Предполагается, что откроются взаимные счета, на которые туристы смогут класть деньги в рублях, а во время путешествия на Шри-Ланке получать карты People’s Bank и применять их там. Договор пока не подписывали.

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О том, что на Шри-Ланке могут заработать карты «Мир», ранее сообщал и министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

А в Турции альтернативой платежной системе «Мир» может стать местная Troy. Система находится под прямым контролем Турции, так что США будет сложно вмешаться.

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