Два кандидата в президенты Киргизии не признали итоги выборов

Первым о своем непризнании результатов голосования заявил лидер партии «Весь Кыргызстан» Адахан Мадумаров. По предварительным данным, он занимает второе место. Он заявил, что под видом тестирования системы на участки якобы приходили сотрудники спецслужб, которые на флешках приносили нужные результаты.

«Сейчас никто не выступит против. Сейчас политики промолчат, но завтра у всего народа возникнут вопросы», — заявил он.

Ставший пятым в предварительных итогах голосования экс-глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Абдиль Сегизбаев заявил, что выборы прошли в неравных условиях. По его словам, пришедшие к власти в октябре прошлого года использовали административный ресурс, чтобы давить на работников бюджетной сферы.

«Все те, кто окружал Сооронбая Жээнбекова (ушедший в октябре в отставку с поста президента Киргизии — прим. ред.), сегодня работали на Садыра Жапарова, использовали даже криминалитет. Запугивали активистов, работающих на других кандидатов», — сказал он.

Еще два кандидата на пост президента Киргизии — бывший депутат Равшан Джеенбеков и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова — признали выборы состоявшимися и обжаловать результаты не собираются.

По предварительным данным ЦИК, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2%. За президентскую форму правления республикой проголосовали 81,22%.