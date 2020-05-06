В Китае за сутки выявили два ввозных случая COVID-19. Коронавирусом заразились два члена экипажа Air China, которые летели рейсом Москва — Пекин 27 апреля.

Члены экипажа обслуживали рейс CA910, приземлившийся на прошлой неделе в международном аэропорту города Сиань. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения провинции Шэньси.

Управление гражданской авиации КНР постановило перенаправлять все рейсы из других стран, которые должны прибыть в Пекин, в 12 других городов страны. В столицу Китая их допускают только после прохождения карантинных мер.

После прилета коронавирус выявили у 22 пассажиров рейса. Еще пять пациентов болели COVID-19 бессимптомно.

Прибывших самолетом доставили в обсерватор. Тем, кто тесно контактировал с заболевшими, сделали тест на коронавирус на седьмой день после въезда в страну. У двоих анализ показал положительный результат.

Для рейсов из Москвы в Пекин, которые осуществляет авиакомпания Air China, ввели обязательный тест на коронавирус. Сертификат об отсутствии COVID-19 с 8 мая обязаны предъявлять все пассажиры.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Сейчас во всем мире, по данным Университета Хопкинса, заражены уже более 3,7 миллиона человек. Скончались свыше 258 тысяч инфицированных.