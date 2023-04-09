Мир 09 апреля 2023, 08:03 Четырехэтажный дом рухнул в Марселе

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В центре Марселя обрушился жилой дом. Об этом сообщил в Twitter мэр французского города Бенуа Пайян. Видео с места происшествия распространились в социальных сетях. В кадр попали обломки дома, работа спасателей и правоохранителей.

«Обрушение жилого дома № 17 на улице Тиволи в 5-м округе, частично оказались затронуты дома под номерами 15 и 19», — написал он.

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Четырехэтажка рухнула в 01:40 по московскому времени (во Франции было 00:40). Причина случившегося выясняется. Жителей близлежащих зданий эвакуировали. На месте происшествия начался пожар, который затруднил поиски пострадавших.

Как заявил Пайян каналу «Франс-3», есть подозрения, что произошел взрыв.

Власти города работают в координации с правоохранителями и экстренными службами. Местным жителям посоветовали не заходить в район обрушения. Судя по видео, места происшествия оцепили.

Пока о количестве пострадавших ничего не известно.