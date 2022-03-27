Два человека погибли в результате стрельбы в Израиле

Два человека погибли, еще шестеро получили ранения в результате нападения с использованием автоматического огнестрельного оружия в израильском городе Хадера. В числе пострадавших — двое сотрудников полиции. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По информации радиостанции, двое нападавших были нейтрализованы ответным огнем полицейских.

При этом в полиции, по данным «Известий» сообщили о трех пострадавших полицейских. В ведомстве сказали, что речь идет о «подозрении на теракт».

В свою очередь, служба скорой помощи «Маген Давид Адом» заявила о четырех раненых: двух мужчинах в возрасте 20 лет, 45-летнем мужчине и 20-летней девушке.

В соцсетях опубликовано видео, на котором двое мужчин с бородами достают из сумок автоматы и начинают стрельбу.

Ранее сообщалось, что дорожный конфликт в Центральном районе Санкт-Петербурга завершился стрельбой. В результате один человек получил травмы. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Медики оценили его состояние как среднее.