Жителя Петербурга ранили во время дорожного конфликта со стрельбой

Дорожный конфликт в Центральном районе Санкт-Петербурга завершился стрельбой. В результате один человек получил травмы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Заявление в полицию написал 38-летний пострадавший. Мужчина рассказал, что стал участником дорожной потасовки на пересечении Лиговского проспекта и улицы Тюшина. Он не смог поделить дорогу с еще одним водителем. Злоумышленник выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Медики оценили его состояние как среднее.