Мир 23 декабря 2022, 15:38 Два человека погибли при стрельбе в центре Парижа BFMTV: при стрельбе в 10-м округе Парижа погибли два человека, четверо пострадали

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Жертвами стрельбы в центре Парижа стали два человека, сообщил телеканал BFMTV. Ранее было известно об одном погибшем. Стрелка задержали, его действия пока не квалифицируют как теракт.

Прокуратура начала расследование по статьям «Умышленное преступление», «Убийство» и «Насилие с отягчающими обстоятельствами». Подозреваемому 69 лет. Его мотивы пока не установили.

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ЧП произошло в 10-м округе столицы Франции, возле курдского культурного центра. Очевидцы заявили, что слышали минимум семь-восемь выстрелов. По информации источника BFMTV, четыре человека получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии.

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Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила правоохранительные органы за работу и назвала случившееся «ужасной атакой». Она добавила, что близким погибших окажут поддержку.

Первый заместитель мэра Эммануэль Грегуар также поблагодарил правоохранителей за их «быстрые действия». По его словам, он будет держать на контроле расследование преступления и поддерживать контакт с полицией и прокуратурой.