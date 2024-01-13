Мир 13 января 2024, 09:19 Два американских военных пропали без вести в районе Сомали CENTCOM: у берегов Сомали в ходе операции исчезли два моряка ВМС США Jiang Xia/XinHua/globallookpress

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Два военнослужащих Военно-морских сил США пропали без вести после переброски в район операции у берегов Сомали. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) на официальном сайте.

«Моряки были переброшены в район действий Пятого флота США (C5F) для выполнения широкого спектра задач», — отметили в пресс-службе.

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Военные начали проводить спасательную операцию для розыска пропавших моряков. В CENTCOM добавили, что дополнительные данные об исчезнувших американцах не будут разглашаться до окончания поисков.

«Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем публиковать дополнительную информацию о пропавших», — указали в Центральном командовании.

Политолог Николай Топорнин предположил, что в Сомали в 2024 году может начаться военный переворот. Риск смены власти силовым методом также присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее и Судане, добавил он.