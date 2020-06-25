Дуров выпустил обращение по платформе TON

Миллиардер Павел Дуров обратился к общественности в связи с судебным разбирательством в США, касающимся использования криптовалюты TON. Он подтвердил, что разбирательство завершено мирным соглашением, и предоставил официальное обращение от Telegram, размещенное в личном канале.

В нем сообщается о неудаче запуска платформы TON из-за судебного запрета. «Таким образом, нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими соглашениями. Поскольку мы не видим смысла в дальнейшем рассмотрении дела в суде, было принято решение разрешить его, не признавая и не отрицая свою вину», — отмечается в сообщении.

Указывается, что по договоренности с судом, Telegram должна будет вернуть привлеченные средства инвесторам «в соответствии с соглашениями о покупке». Компания уже выплатила 1,2 миллиарда долларов «напрямую и в виде кредитов».

«Мы с нетерпением ждем дальнейшей реализации остальных наших проектов и возможностей для инноваций, а также надеемся, что в будущем нормативная среда для блокчейн-технологий в США станет более благоприятной», — заключили в Telegram.

Дуров еще в 2018 году объявил о создании блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Проект смог привлечь в феврале и марте прошлого года 1,7 миллиарда долларов от порядка двух сотен инвесторов.

После у компании Дурова начались судебные тяжбы с Комиссией США по ценным бумагам SEC, которая требовала «правильно» зарегистрировать криптовалюту. В итоге американское ведомство добилось окончательного запрета на запуск TON.