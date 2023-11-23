Мир 23 ноября 2023, 01:22 «Думал, это нормально». Чешский подросток занялся сексом с козой Novinky.cz: чешский подросток рассказал врачам о сексе с козой Freepik

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Чешский подросток занялся сексом с козой, думая, что это нормально. Но потом испугался, что мог чем-то заразиться от животного и обратился к врачам, сообщил интернет-портал Novinky.cz.

По признанию подростка, он узнал от друзей, что те смотрят порно, и тоже начал. Кроме того, товарищи рассказывали ему о своем богатом сексуальном опыте. В том числе, о необычных практиках — например, с собакой. Парень не понял, что над ним шутят, и решил попробовать что-то подобное. Собаки у него не было, поэтому в качестве сексуального партнера он выбрал козу.

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«Было не очень, воняло», — описал он свой опыт врачам.

От медиков подросток узнал, что люди обычно не занимаются подобным с животными и очень удивился.

В феврале 2023 года в Испании декриминализировали зоофилию. Испанские депутаты решили, что секс человека с животным будет наказуем лишь в том случае, если это «причинит вред позвоночному животному, требующий ветеринарного лечения для восстановления его здоровья».