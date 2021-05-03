Иван Рудской после интервью обвинил Дудя в трусости

Украинский видеоблогер Иван Рудской (EeOneGuy) обвинил журналиста Юрия Дудя в трусости и цензуре. Интервью с ним было опубликовано 18 марта, а сообщение о том, что российский телеведущий вырезал из него «главный месседж», только 2 мая.

Об этом Иван Рудской сообщил в своем twitter-аккаунте. За полтора месяца интервью набрало 19,98 миллионов просмотров, 48 тысяч пометок «не нравится» и 991 тысячу — «нравится».

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репресий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — сообщил Иван Рудской.

По его мнению, Дудь решил не нарушать российское законодательство и вырезал несколько реплик.

Украинский политический деятель и журналист Анатолий Шарий, удивился его реакции и поинтересовался, когда был вырезан спорный момент.

«Он вчера это вырезал? Так на своем канале расскажи. Про все жертвы. Подробно», — предложил видеоблогер.

В ответ на обращение Лиги безопасного интернета главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД провело проверку интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. О ее результатах было сообщено авторам обращения.