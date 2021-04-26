МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя

После проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ МВД возбудило административное дело. Проводится расследование.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — рассказала ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета о проверке шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков, сообщала «Газета.ru». Результаты проверки они сообщили только авторам обращения.

В одном из интервью Юрия Дудя Лига безопасности интернета усмотрела пропаганду запрещенных веществ. Организация обратилась в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить выпуск. Кто был собеседником Дудя — неизвестно, однако многие поклонники шоу предположили, что это был рэпер Моргенштерн. Против него уже завели дело за пропаганду наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family.