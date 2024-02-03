Мир 03 февраля 2024, 14:56 Дуда сделал признание о Крыме и Украине Президент Польши Дуда усомнился в возможностях Украины захватить Крым РИА «Новости»

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Возможности Украины вернуть контроль над Крымом вызывают большие сомнения. Большую часть истории полуостров находился в составе России и стал для нее особым местом. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Kanal Zero сделал президент Польши Анджей Дуда.

В ходе беседы политик заявил, что полностью поддерживает Украину, которая желает возвращения всех утраченных территорий. А в ответ на уточняющий вопрос о полуострове Дуда раскрыл свою позицию полностью.

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«Я не знаю, вернет ли [Украина] Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск», — заявил президент Польши.

Он пояснил, что Россия аргументировала вхождение полуострова в свой состав историческими причинами, так как Крым большую часть времени оставался неотделимой частью страны.

Заявление Дуды на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) раскритиковал посол Украины в Варшаве Василий Зварич.

«Крым — это Украина. Так было, и так останется», — написал он.

В начале декабря 2023 года новый министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе выступления на конференции в США объявил о переходе ВСУ к новой тактике, которая якобы приведет к уходу российских военных с территории Крыма.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил министра, что если ВСУ войдут на территорию полуострова, то столкнутся с масштабным партизанским движением из местных жителей, которые не хотят возвращения под контроль Киева.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума местных жителей в марте 2014 года. За это решение высказались более 95% участников голосования. Украина и страны Запада эти результаты не признали и ответили санкциями. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт окончательно.