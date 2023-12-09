Мир 09 декабря 2023, 18:20 Украина пообещала захватить Крым благодаря своим «наработкам» Минобороны Украины сообщило о наработках для захвата Крыма в 2024 году РИА «Новости»

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Украинские военные придумали ряд «наработок», которые якобы помогут им захватить Крым в 2024 году. Об этом на конференции оборонных индустрий в США сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам возможности для того, чтобы Россия отошла из Крыма», — сказал он.

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Министр обороны подчеркнул, что Украина способна добиваться успеха на поле боя.

Пылкие планы Украины не разделили в США. Член палаты представителей Томас Мэсси заявлял, что ВСУ никогда не смогут вернуть Крым. Также он подчеркнул, что считает финансирование киевского режима «предосудительным поступком».

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что в случае теоретического захвата Крыма Украину ждет мощная партизанская война, к которой присоединятся миллионы человек.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что крымчане якобы «ждут возвращения» назад.