09 декабря 2023, 18:20
Украина пообещала захватить Крым благодаря своим «наработкам»
Минобороны Украины сообщило о наработках для захвата Крыма в 2024 году
Украинские военные придумали ряд «наработок», которые якобы помогут им захватить Крым в 2024 году. Об этом на конференции оборонных индустрий в США сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам возможности для того, чтобы Россия отошла из Крыма», — сказал он.
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Министр обороны подчеркнул, что Украина способна добиваться успеха на поле боя.
Пылкие планы Украины не разделили в США. Член палаты представителей Томас Мэсси заявлял, что ВСУ никогда не смогут вернуть Крым. Также он подчеркнул, что считает финансирование киевского режима «предосудительным поступком».
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что в случае теоретического захвата Крыма Украину ждет мощная партизанская война, к которой присоединятся миллионы человек.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что крымчане якобы «ждут возвращения» назад.
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