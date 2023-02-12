Мир 12 февраля 2023, 12:24 Дуда призвал Запад срочно поставить вооружение Украине ради победы над Россией Президент Польши Дуда: Путин победит, если Запад срочно не поставит вооружение Киеву Сайт президента Украины

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Медлительность Запада в вопросе поставок вооружения Киеву приведет Россию к победе на Украине. Об этом в интервью Le Figaro заявил президент Польши Анджей Дуда. Текст разговора опубликовала администрация польского президента.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — заявил он.

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При этом журналистка напомнила Дуде, что представители Республиканской партии США готовы отдать России часть Украины в обмен на прекращение конфликта. На это польский лидер заявил, что такие вопросы должны решать сами украинцы. В конце Дуда предложил выдвигающим подобные заявления поделиться своими территориями с Москвой.

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Ранее Дуда заявил, что для Варшавы крайне сложно будет отправить в Киев истребители F-16. По его мнению, такое решение должно приниматься всеми союзниками по НАТО.