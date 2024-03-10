Мир 10 марта 2024, 17:46 Дубайские ювелиры пожаловались на трудности с продажей золотых украшений Bloomberg: в Дубае ювелиры обратили внимание на спад продаж золота Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/globallookpress

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Дубайские ювелиры столкнулись со спадом спроса на золотые украшения. Цены на этот благородный металл выросли до рекордных 2200 долларов за унцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Несмотря на большой туристический поток, жители и гости города стали меньше интересоваться золотыми изделиями. Торговец Абдельнасер Альяфи рассказал, что покупатели ждут, когда цены на драгоценный металл упадут.

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«Люди спрашивают, почему так дорого, поэтому покупают намного меньше», — подчеркнул он.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский предположил, что цена на золото может еще вырасти. Он предсказал, что в течение марта стоимость может подняться на 5-10%. Эксперт рекомендовал закупить золото тем, кто собирается вложить деньги в ближайшие три года и более.