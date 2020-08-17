Собаки стали искать коронавирус в аэропорту Дубая. Видео

На видео из аэропорта запечатлен эксперимент, в ходе которого собака находит образец с COVID-19. Также показано, как пассажир сдает образец пота из-под мышки и говорит, что тест был очень простым и быстрым. В ходе исследования точность обнаружения образца с коронавирусом составила 92%.

Дубай стал принимать туристов в июле. От прибывающих требуют справку об отрицательном результате на COVID-19, полученную не ранее, чем за четыре дня до поездки.

Пассажирам из некоторых стран в аэропорту также проводят обязательный ПЦР-тест на вирус. Собаки привлекаются как дополнительная страховка от проникновения зараженного пассажира.

В июле военные Австрии сообщали о тренировках служебных собак на поиск людей с коронавирусом. Похожий проект развивают и в Чили.