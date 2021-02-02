Дубай ввел новые ограничения по ковиду из-за туристов

В Дубае с 2 февраля ограничили работу общественных мест. Местные власти приняли такое решение из-за вспышки коронавируса. В резком увеличении случаев COVID-19 виноваты туристы.

Популярный арабский курорт облюбовали в том числе британские путешественники, сообщила газета Metro. На отдых они отправились, проигнорировав действующие запреты.

Правительство Великобритании закрыло границу с ОАЭ в конце января. Однако некоторые богатые туристы все же улетели в Дубай — якобы по работе. Попав на курорт, они посмеялись над ограничениями и показали в соцсетях, как им отдыхается.

Из-за массового притока иностранцев отмечен рост случаев COVID-19. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти ограничили работу туристических объектов. Местные пабы и бары теперь не работают, а кафе и рестораны принимают посетителей только до часу ночи.

Правила работы кинотеатров тоже ужесточили, ограничительные меры коснулись отелей и торговых центров.

После вступления новых правил в силу некоторые знаменитости успели вернуться в Великобританию.