«Космические суды» появятся в Дубае

Дубай задумался о создании «космических судов». Инстанция, по мнению властей, необходима для исследования космоса на международном уровне.

Базой для специальной организации станут суды Международного финансового центра Дубая (DIFC), сообщило агентство AFP. Поводом к ее организации стала отправка ОАЭ зонда на Марс.

Главный судья DIFC Заки Азми назвал «космические суды» инициативой глобального масштаба. Она возникла на фоне мирового исследования космоса.

Интегрированная космическая отрасль в целом, добавил он, находится в настоящее время в процессе реализации.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал недопустимой милитаризацию Луны. В будущем Минобороны США может начать обеспечивать защиту баз NASA на естественном спутнике Земли.