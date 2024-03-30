Мир 30 марта 2024, 19:10 Дружбу Шредера с Путиным раскритиковали в Германии Глава Минздрава ФРГ призвал Шредера покинуть СДПГ из-за дружбы с Путиным РИА «Новости»

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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил на своей странице в соцсети X.

«Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться», — написал Лаутербах.

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Министр также заявил, что Шредер, как «друг» Путина, может покинуть Социал-демократическую партию Германии.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ранее заявил, что его дружба с президентом России может помочь разрешить конфликт на Украине. В Кремле также напомнили, что конструктивное общение глав стран неоднократно помогало решать разные проблемы.