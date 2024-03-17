Важное 17 марта 2024, 17:58 Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье Взрыв произошел в воинской части в Приднестровье из-за атаки дрона-камикадзе

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Территорию воинской части в Приднестровье атаковал дрон-камикадзе. В результате произошел взрыв, а затем начался пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Мингосбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва», — рассказали в ведомстве.

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В министерстве добавили, что, по предварительным данным, атаковавший дрон-камикадзе летел со стороны Клеверного моста.

В пресс-службе также отметили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

В январе этого года Министерство госбезопасности ПМР заявило, что иностранцы планируют теракты и диверсии на военных объектах республики. По данным ведомства, специалисты с военным опытом прибыли с территории Украины и проходят подготовку на территории Молдавии.