Мир 17 марта 2024, 00:09 Дрейфующую в море раздутую тушу мертвого кита приняли за воздушный шар Норвежский рыбак принял раздувшуюся тушу мертвого кита за воздушный шар Викимедиа

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Раздутая туша мертвого горбатого кита напугала норвежского рыбка Дага Рюдланда. Мертвое животное мужчина увидел во время очередного выхода в открытое море. Снятым видео он поделился с изданием Dagbladet.

В ходе беседы с журналистами автор ролика заявил, что сначала подумал, что перед ним воздушный шар, но приблизившись поближе он понял, что наткнулся на мертвого кита, чье тело раздули внутренние газы, образовавшиеся от гниющего мяса.

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«Я работаю рыбаком 27 лет и видел несколько мертвых китов. Но я никогда раньше не сталкивался с таким размером», — признался Рюдланд.

По его оценке, туша кита в длину составила около 15 метров, а вес около 40 тонн. Приближаться поближе к мертвому животному рыбак не решился, объяснив, что скопившиеся внутри газы могли взорваться в любой момент.

Он добавил, что рассчитывает на то, что детонация трупа произойдет в море, потому что протухшие останки разлетятся на огромное расстояние.

В июле прошлого года дайверы обнаружили около берегов Тайваня труп глубоководной рыбы-весло. Этот вид редко поднимается на поверхность, поэтому находка оказалась неожиданной. В ходе осмотра рыбы специалисты обнаружили на теле некие отверстия. По мнению ученых, рыба-весло стала жертвой нападения стаи акул, которые вырывают куски из тел своих жертв.