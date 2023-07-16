Интересное 16 июля 2023, 05:19 Дайверы нашли гигантскую «рыбу судного дня», предвещающую землетрясения NYP: дайверы нашли покусанную акулами гигантскую «рыбу-весло» у берегов Тайваня Flickr

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Дайверы обнаружили у берегов Тайваня гигантскую «рыбу-весло», изрешеченную акулами. Она считается признаком надвигающихся землетрясений, сообщила The New York Post.

Рыба может достигать в длину 16 метров, она является самой длинной из всех своих костистых сородичей. Найденный дайверами водный житель оказался в длину более двух с половиной метров, на его теле имелись глубокие загадочные отверстия.

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Дыры в теле водного обитателя эксперты объяснили нападением акулы-резака. Этот хищник выковыривает куски из крупной рыбы и китообразных.

Местные жители связывают выход на поверхность гигантской сельди с поверьем о скорых землетрясениях. Эти рыбы живут на глубине от 200 до 1000 метров ниже поверхности океана, и считается, что они выплывают перед скорым сейсмическим явлением.

Однако эксперты утверждают, что между этими явлениями нет никакой связи.

«Нет научных доказательств этой связи, поэтому я не думаю, что людям не стоит беспокоиться. Я считаю, что эти рыбы, как правило, поднимаются на поверхность, когда чувствуют себя плохо», — заявил газете профессор ихтиологии в университете Кагосима Хироюки Мотомура.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии объявилась выдра, которая ведет себя агрессивно и отбирает у серфингистов доски. Специалисты охраны дикой природы не смогли объяснить поведение выдры.