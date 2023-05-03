Мир 03 мая 2023, 23:01 Доверие к ООН в мире снизилось — Небензя Небензя: ООН сталкивается с деградацией доверия к себе РИА «Новости»

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Мир уже не может с полным доверием относиться к ООН. Всемирной организации следует принять во внимание критику и активнее работать с простыми людьми. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Его слова привел ТАСС.

«В последнее время мы наблюдаем определенную деградацию доверия к организации, которая должна представлять интересы всех государств-членов», — сказал он.

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Небензя отметил, что ООН необходимо внимательнее относиться к негативным отзывам в свой адрес, потому что они не всегда являются «попытками очернить репутацию». Критика может быть подтверждением разочарования государств и их населения, добавил постпред.

«Их (негативные отзывы — прим. ред.) не стоит оставлять без внимания», — заключил Небензя.

Дипломат посоветовал активнее работать с людьми через СМИ, а также реализовывать как можно больше местных проектов.

Весь апрель в СБ ООН председательствовала России. Ключевыми темами для обсуждения в это время стали эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.