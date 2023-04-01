Мир 01 апреля 2023, 01:41 Россия с 1 апреля стала председателем Совбеза ООН Россия с 1 апреля и на месяц стала председателем в Совете безопасности ООН РИА «Новости»

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Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России. Ключевыми темами для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование, сообщило РИА «Новости».

Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пока официальных заседаний Совбеза по Украине на апрель не запланировано. Однако, не исключено, что заседания по украинской проблематике все-таки состоятся.

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Так, на 6 апреля запланировано неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны специальной военной операции. Участников встречи проинформируют о мерах, которые принимает Россия для защиты детей от обстрелов со стороны Украины.

А 10 апреля проведут заседание Совбеза, посвященное теме рисков, вызванных нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения.

Ближе к концу месяца в Нью-Йорк прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Ожидается, что он будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. На фоне напряженной международной обстановки пока неясно, как сложится ситуация с выдачей виз США для министра и его делегации.