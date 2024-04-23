23 апреля 2024, 05:21
«Дотянуть до выборов». В России высказались о новом пакете помощи Украине в США
Сенатор Климов: США помогут Украине дотянуть до выборов американского президента
Согласование в США нового пакета помощи для ВСУ не приведет к победе Украины, а лишь поможет ей продержаться до выборов американского президента, которые состоятся в ноябре этого года. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью Ura.ru.
По словам сенатора, США могут вложить в новый пакет любое оружие для ВСУ. Единственное, что их сдерживает — возможный ответ России, причем не по Украине, а по ее западным спонсорам. Возможность такого ответа заложена в российской военной доктрине.
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Сейчас же главная задача США в этом противостоянии — помочь Украине «дотянуть» до американских выборов, чтобы разгром ВСУ не разрушил заодно рейтинг действующего президента Джо Байдена.
Климов также считает, что в принятии пакета новой военной помощи Украине есть коррупционная составляющая со стороны демократов.
«Первая задача этих ребят — набить свои карманы, особенно в преддверии возможности смены американской власти. Вторая — избавить свои кланы от конкурентов», — подчеркнул сенатор.
Ранее стало известно, какое оружие войдет в новый пакет американской военной помощи.
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