Достоверность обещаний талибов* об амнистии афганских чиновников поставили под сомнение

Достоверны ли обещания талибов* об амнистии для афганских чиновников, станет известно после укрепления их власти в Кабуле. Но это в их интересах — стране нужны опытные госслужащие, рассказал «360» эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

«Подобные заявления „Талибан“* делал еще в июле. Обещал не репрессировать чиновников и рядовых сотрудников, работающих с американцами. Будет ли эта амнистия соблюдаться для местных — пока вопрос. Достоверность обещаний талибов* мы узнаем, когда их власть укрепится в Кабуле», — сказал эксперт.

При этом он напомнил, что при захвате Кандагара талибы* жестоко расправились с сотрудниками полиции и их родственниками.

В стране, по мнению Никиты Мендковича, останется часть госслужащих. Он выразил надежду на то, что талибы* не станут от них избавляться, потому что государству нужны опытные служащие, которые могут вести финансовую документацию, управлять текущими делами аппарата.

«Это в интересах страны, чтобы государственный аппарат не стал работать хуже, чтобы выполнялись какие-то базовые вещи», — добавил он.

Захватившие власть в Афганистане представители террористической организации «Талибан»* объявили всеобщую амнистию для бывших чиновников правительства Афганистана. По словам боевиков, сотрудникам следует возобновить работу в госучреждениях в штатном режиме.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.