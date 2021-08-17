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    17 августа 2021, 09:51

    Талибы* объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников

    Ольга Назаркина

    Представители запрещенного в России движения «Талибан»* объявили всеобщую амнистию для бывших чиновников правительства Афганистана. По словам боевиков, сотрудникам следует возобновить работу в госучреждениях в штатном режиме.

    Талибы* объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников

    «Для всех объявлена всеобщая амнистия <…>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — цитирует ТАСС заявление талибов*.

    Ранее они пообещали, что не отберут у женщин право работать и учиться, но при этом 16 августа большая часть школ и вузов в Кабуле была закрыта. Еще одно обещание террористической организации касалось представителей бывших властей и силовиков. Им пообещали не мстить.

    Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа, написав заявление об отставке. По его словам, только так можно было избежать бойни.

    Талибы* установили полный контроль над столицей страны всего за несколько часов. Ряд стран эвакуировал свои посольства, российская дипмиссия продолжает работать. В МИД РФ заявляли ранее, что ситуация в Кабуле и Афганистане стабилизуется.

    *«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.