Талибы* объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников

Представители запрещенного в России движения «Талибан»* объявили всеобщую амнистию для бывших чиновников правительства Афганистана. По словам боевиков, сотрудникам следует возобновить работу в госучреждениях в штатном режиме.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия <…>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — цитирует ТАСС заявление талибов*.

Ранее они пообещали, что не отберут у женщин право работать и учиться, но при этом 16 августа большая часть школ и вузов в Кабуле была закрыта. Еще одно обещание террористической организации касалось представителей бывших властей и силовиков. Им пообещали не мстить.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа, написав заявление об отставке. По его словам, только так можно было избежать бойни.

Талибы* установили полный контроль над столицей страны всего за несколько часов. Ряд стран эвакуировал свои посольства, российская дипмиссия продолжает работать. В МИД РФ заявляли ранее, что ситуация в Кабуле и Афганистане стабилизуется.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.