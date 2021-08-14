В Карабахе армяне заложили сотни тысяч мин. После военных действий на них подорвались, погибли или получили ранения, 150 азербайджанских гражданских и военнослужащих. При этом достоверность переданных Ереваном карт минных полей не превышает 25%.

Об этом в интервью турецкому каналу CNN Turk заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения не передает нам минные карты, а точность переданных в последнее время карт составляет всего 25%. Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях — в Карабахе и Восточном Зангезуре — сейчас идет разминирование, в то же время, ускоренными темпами идут инфраструктурные работы», — заявил он.

Армения летом этого года в обмен на 30 пленных передала Азербайджану карты минных полей в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах.

Ильхам Алиев также подтвердил намерение активно сотрудничать с Турцией в области оборонной промышленности. Он признал, что купленные у Анкары беспилотники существенно облегчили задачи азербайджанской армии во время конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на свое предложение о том, чтобы подписать между двумя странами мирный договор.