Армения пока не ответила Азербайджану на предложение о мирном договоре

Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на свое предложение о том, чтобы подписать между двумя странами мирный договор. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

«Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев также добавил, что рассчитывает на новые усилия от России, чтобы в регионе была обеспечена безопасность. Он сказал, что Россия как сосед и близкий союзник стран играет очень важную роль. Именно она, по словам Алиева, может принять меры, чтобы обеспечить в регионе долгосрочное перемирие. В то же время глава Азербайджана отметил, что надеется: Москва не станет вооружать Армению.

14 августа снова появились сообщения о конфликте двух стран. Министерство обороны Армении заявило об обстреле со стороны азербайджанских ВС на северо-восточном участке границы.