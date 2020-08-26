Достопримечательности в Мексике откроют для туристов

По данным портала «Русская планета», район, где располагаются достопримечательности, продезинфицировали. Число гостей уменьшено с 20 до 12. Кроме того, гиды обязаны носить маски.

Ранее стало известно, что иностранные туристы не смогут попасть на Бали в ближайшее время. Курортный остров Индонезии останется закрытым до конца 2020 года из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.