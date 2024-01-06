Мир 06 января 2024, 18:48 Достигла дна. Медведчук предрек развал экономики Украины Медведчук: Украине грозит развал экономики, несмотря на прогнозы МВФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна находится на дне мировых экономических рейтингов, являясь худшей в Европе по показателю ВВП на душу населения. Его слова привела пресс-служба объединения.

Вопреки завышенным оценкам МВФ и Всемирного банка относительно частичного восстановления экономики Украины, показатели говорят о неминуемом развале в 2024 году, отметил Медведчук. Макроэкономические показатели свидетельствуют о бедственном положении страны.

Реклама

Политик напомнил, что ВВП Украины за последние два года упал на 25%, до 4534 долларов на душу населения. К тому же уровень инфляции превысил 32%, а среднемесячная заработная плата составила всего 470 долларов.

В Кремле неоднократно заявляли, что Украина держится за счет помощи со стороны западных стран. Но, чтобы получить средства, украинскому руководству приходится стоять «с протянутой рукой» и клянчить.