Панамский канал отказался закрывать проход для российских кораблей

Российские корабли смогут беспрепятственно проходить через Панамский канал. Этот путь для судов страны закрывать не будут, заявила администрация канала.

«Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине, но это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь», — отметила администрация канала. Цитату привело РИА «Новости».

Также сотрудники Панамского канала ратифицировали свою приверженность декларации о нейтралитете 1977 года. Тогда договоры о восстановлении Панамой контроля над трансокеанским маршрутом подписали президент США Джимми Картер и лидер перешейка Омар Торрихос. Документ подразумевает свободное прохождение кораблей всех стран не только в мирное, но и военное время.

Ранее небольшая группа украинцев устроила пикет в Панаме. Участники акции призвали администрацию президента Лаурентино Кортисо закрыть проход через канал для кораблей России. Свое требование они объяснили антироссийскими санкциями, которые ввели страны Запада.

В конце февраля власти Турции объявили о закрытии проливов Дарданеллы и Босфор для прохода военных кораблей. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу сообщил, что остальные страны проинформировали о таком решении.