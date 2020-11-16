Советник Трампа допустил победу Байдена на выборах
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден, судя по всему, победит на выборах. Об этом в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности заявил советник действующего главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Его слова приводит РИА «Новости».
«Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности», — сказал Роберт О’Брайен.
По последним данным американских СМИ, даже в случае пересчета голосов в штате Джорджия в пользу Трампа, ему уже не стать президентом.
По мнению руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, образ несправедливо побежденного на выборах президента еще очень пригодится Трампу как в дальнейшей политической, так и в бизнес-карьере.