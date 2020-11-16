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    16 ноября 2020, 22:11

    Советник Трампа допустил победу Байдена на выборах

    Анастасия Кукова

    Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден, судя по всему, победит на выборах. Об этом в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности заявил советник действующего главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
    Советник Трампа допустил победу Байдена на выборах

    Его слова приводит РИА «Новости».

    «Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности», — сказал Роберт О’Брайен.

    По последним данным американских СМИ, даже в случае пересчета голосов в штате Джорджия в пользу Трампа, ему уже не стать президентом.

    По мнению руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, образ несправедливо побежденного на выборах президента еще очень пригодится Трампу как в дальнейшей политической, так и в бизнес-карьере.