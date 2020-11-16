Дональд Трамп продолжает настаивать на ошибках в результатах выборов президента. Однако в ближайшее время ему придется признать поражение. А вот образ несправедливо поверженного президента пригодится ему для карьеры, уверен политолог Павел Шариков.

«Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что выборы были не конституционными и он на самом деле одержал победу. Но большинство его исков разваливаются. И в общем, чем дальше, тем агрессивнее становится его риторика против Джо Байдена и демократов. Но я думаю, что имидж несправедливо поверженного президента необходим ему для дальнейших политических проектов или карьеры. Или даже для его бизнес-карьеры. Потому что она тоже всегда была публичная», — рассказал «360» руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Эксперт заявил, что пока непонятно, каким образом будет юридически оформлено поражение Трампа. Но Шариков уверен, что в скором времени он признает поражение.

Дональд Трамп опубликовал твит, где заявил о нарушении Конституции при проведении выборов президента США. Он пообещал разобраться во всей ситуации с помощью судебных исков.