Дополнительные бригады медиков направили на юг Индии из-за неизвестной болезни

В штат Андхра-Прадеш, где зафиксировали вспышку неизвестной болезни, направили дополнительные бригады медиков и ученых, чтобы установить ее точную причину. Специалисты проверят продукты на рынках и изучат питьевую воду и почву.

«Свинец и пестициды наряду с другими вероятными источниками продолжают рассматриваться как вероятные причины возникновения неизвестной болезни», — приводит издание Times of India слова министра здравоохранения штата.

Он отметил, что тяжелые металлы в крови заболевших говорят, что произошло острое воздействие вредных веществ на людей.

Ученые из Индийского химико-технологического института не исключили, что болезнь могла вызвать вода из старого водопровода, который построен из труб со свинцом, или свалки аккумуляторов возле источников питьевой воды. По одной из версий, вспышку могли вызвать вредные химикаты, которые входят в состав репеллентов.

В Андхра-Прадеш более 800 человек попали в больницы с неизвестным заболеванием. Медики не могут поставить точный диагноз. У всех местных жителей одинаковые симптомы: головокружение, рвота, головные боли, обмороки, эпилепсия, дрожь и пена изо рта. Один человек умер.