10 марта 2024, 07:28
Доноры президентской кампании Десантиса потратят миллионы долларов на Трампа
FT: Трампа поддержат миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса
Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.
Лиз Уихлейн призналась, что уголовное преследование позволило Трампу получить поддержку на праймериз партии и опередить Десантиса.
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«Я думаю, что Трамп может победить», — отметила она.
Предпринимательница также рассказала, что политика кандидата «всем нравится», в отличие от его манеры разговаривать с людьми. Оба супруга-бизнесмена выразили готовность направить Трампу по три миллиона долларов, отметили в издании.
В газете добавили, что помощь от Уихлейнов серьезно поможет республиканцу, который лишился значительной суммы денег из-за судебных взысканий.
Ранее Трамп опубликовал видеоролик, в котором собрал все конфузы американского лидера Джо Байдена. Подборка с ляпами президента стала ответом политика на предвыборное видео главы государства.
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