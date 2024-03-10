Мир 10 марта 2024, 00:51 Трамп высмеял предвыборное видео Байдена ответным роликом Трамп в ответ на предвыборный ролик Байдена выложил свою версию с его падениями IMAGO/Kyle Mazza / Global Look Press

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Кандидат в президенты и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп выложил ответный ролик на предвыборную видеопрезентацию нынешнего президента Джо Байдена. В своей версии республиканец собрал все казусы, в которых был замечен глава государства. Видеоролик опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Свой вариант под названием «Немолодой парень» команда Трампа разместила через несколько часов после выхода предвыборного видео Байдена. В ролике собрали все падения и ляпы, в которых отличился нынешний глава Белого дома.

Ранее Байден выложил в Сеть свой предвыборный ролик, который начал словами, что он «немолодой парень». Но президент заверил, что может многое сделать для американского народа. Байден является самым старым президентом США.