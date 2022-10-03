Донбасс, Запорожье и Херсонская область начнут сотрудничество с международными институтами | 360°

Мир 03 октября 2022, 21:43 Поделиться Telegram

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Viber Донбасс, Запорожье и Херсонская область начнут сотрудничество с международными институтами Депутат ЛНР Криеренко: новые субъекты РФ как часть страны смогут сотрудничать с ООН РИА "Новости"

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После вхождения в состав РФ новые субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область — смогут сотрудничать с международными институтами. Об этом ТАСС заявил депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

«Все страны признают Россию, потому что она член Организации Объединенных Наций, это член Совета Безопасности ООН, это член очень многих международных ассамблей. <…> Как субъект мы же через Россию будем заходить во все эти международные институты», — сказал он.

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Криеренко подчеркнул, что указанные субъекты не просят мир признавать их как самостоятельные государства, так как они уже часть России.

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«Мы уже фактически в составе России, а Россию они уже признали, поэтому не признать нас у них не получится. Они уже де-факто будут с нами взаимодействовать», — отметил политик.

Договоры о включении в состав РФ новых субъектов Путин и главы этих регионов подписали 30 сентября. Этому предшествовали пятидневные референдумы, на которых жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали решение о присоединении к Российской Федерации.

Ранее сегодня Госдума ратифицировала эти договоры.

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