Мир 10 декабря 2023, 14:17 «Донбасс останется с Россией». Новые границы Украины очертили Зеленскому в США Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс останется с Россией РИА «Новости»

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Власти Украины не смогут вернуть под свой контроль регионы, которые вошли в состав России после начала специальной операции. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд.

«Это настоящее преступление. Мы спонсируем конфликт, который завершится ровным тем самым, с чего начался: Донбасс останется вместе с Россией», — сказал он.

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Политик отметил, что благодаря прокси-войне на Украине Штаты обогатили собственный военно-промышленный комплекс, а на сотни тысяч погибших солдат ВСУ им наплевать.

«Это один из фактов, которые нельзя подвергать сомнению. Но Украина все равно продолжает отправлять людей на смерть. Мечты о свержении Путина ими и останутся, потому что его позиции в России только укрепились за время спецоперации», — добавил Ректенвальд.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в сентябре 2023 года после проведения народных референдумов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о провале попыток Запада по ослаблению страны.